Enerji ticaretinde hacim 'blockchain' ile büyüyecek

Blockchain olarak da bilinen ve para, kimlik, değerli kağıtlar gibi karşılık içeren verilerin güvenli bir şekilde depolanması veya yönetilmesinde kullanılan teknoloji sayesinde enerji ticaretinde hacimlerin büyüyeceği bildirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) öncesinde kongre komitesinden yapılan yazılı açıklamada, blockchain teknolojisinin enerji ticaretinde kullanımının sık sık gündeme geldiği, ancak bunun kripto paralar nedeniyle gölgelendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Elektrik Ticareti Yönetmeni Can Arslan, blockchain teknolojisinin iki taraf arasında yapılacak bir işlemin aracı olmadan ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağladığına dikkati çekti.

Aracıların olmadığı güvenli bir ticaret ile enerji ticaretinde hacimlerin büyüyeceğini aktaran Arslan, "Blockchain teknolojisi, akıllı sayaç teknolojisi ile birleştirildiğinde ön ödemeli enerji tedariğinin daha karlı uygulanabilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Blockchain teknolojisinin yakın bir gelecekte pazarı dönüştüreceğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Elektrik piyasası elektriğin ‘al-sat’ından ibaret değildir. İletim, dağıtım ve talep tarafı yönetim problemlerini anlamadan, ‘al-sat’ piyasasının nasıl değişeceğini anlayamayız. Artan dağıtık yenilenebilir enerji üretimi ve reaktif enerji talebinin elektriğin iletim ve dağıtımında frekans yönetimini zorlaştırıyor. Frekans yönetiminin sorunsuz ve verimli işleyebilmesi için bizim akıllı sayaçlarla doğru ölçüm yapmamız lazım ve anlık olarak bu sonuçları şebekelerle konuşturmamız lazım. Peki bununla blockchainin ne ilgisi var? Blockchain teknolojisi, dağıtım şebekeleri seviyesinde gün içi piyasası yönetebilme imkanı veren platformların temelini teşkil ediyor. Böylece saatlik arz ve talep bölgesel olarak eşleştirilebiliyor ve dağıtım talebinin hatasız tahmin edilmesi sağlanıyor.”

Blockchain teknolojisinin 3 önemli görevini tanımlama, yetkilendirme ve onaylama olarak sıralayan Arslan, "Biz bu teknoloji ile onay süreçlerini güvenilir bir platformda kısaltmayı bu sayede hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Güvenilirliğin nasıl olacağına karar vermek için mutabakat sistemleri var. Her mutabakat sisteminin artıları ve eksileri var ki, biz şu anda bunları inceleme ve tartışma sürecindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 25-26 Nisan'da düzenlenecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nı 50'yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyenin ziyaret etmesi bekleniyor.