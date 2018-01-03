Engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı idida edilen öğretmen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde özel öğrencilerin bulunduğu İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir öğretmen tarafından öğrenciye şiddet uygulandığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Görüntülerde özel öğrenciye şiddet uygulayan İ.B. isimli öğretmen gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak İlçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılarak soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir" denildi.