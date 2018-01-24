Engelli memur yerleştirme sınavı ve kura başvuru takvimi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura başvurularına ilişkin takvim belirlendi. Buna göre EKPSS, 22 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 6-21 Şubat tarihleri arasında yapabilecekler. Sınava geç başvuru tarihi ise 13-14 Mart 2018 olarak belirlendi. Sonuçlar 17 Mayıs'ta açıklanacak. Kura için başvuru tarihi 2 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri aralığında olacak. Kura geç başvuru tarihi ise 29-30 Mayıs olacak. (İHA)