Engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) sonuçlarına göre ve kura çekimi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına memur yerleştirme işlemlerinin sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirildi.

Öte yandan, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi kadrolarına, 2016'da uygulanan EKPSS sonuçlarına göre yapılan engelli memur yerleştirme işlemleri de tamamlandı.

Adaylar, EKPSS sonuçları ve kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemleri sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.