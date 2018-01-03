Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenlere soruşturma

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan T.K. isimli erkek 5’inci sınıf öğrencisi, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulunda iddiaya göre öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

AYAKKABISINI FIRLATTI

Öğretmen İ.B. yetim öğrenciye önce yerine geç diye bağırıyor, sonrasında sıranın arkasına saklanan çocuğa ayakkabısını çıkartarak saldırıyor. Ayakkabının çıktığını gören çaresiz çocuk ayakkabı kafasına gelmesin diye hemen kendini yere atıyor. Sonrasında gözyaşlarına hakim olamıyor ve gözleri dolarak cevap veriyor. Ancak öğretmen durmak bilmiyor ve öğrenciyi kovalamaya başlıyor. İ.B. kaçan çocuğa 'yerine geç' diye bağırınca çocuk ağlamaklı ses tonuyla sadece tamam diyebiliyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Burdur Valiliği, "Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5'inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35’te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.