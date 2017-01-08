Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Engelli yakınıyla tartışan şoför görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşın yakınıyla rampa indirme nedeniyle tartışan özel halk otobüsü şoförü, görevden uzaklaştırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Otobüsten çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İETT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "Engelli yolcumuza gerekli hassasiyeti göstermeyen özel halk otobüsü sürücüsü hakkında ivedilikle tahkikat işlemi başlatılmıştır. Özel Halk Otobüsleri Yönergesi kapsamında gerekli cezai işlem uygulanarak sürücü görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan bir otobüste 5 Ocak'ta yaşandığı belirtilen tartışmaya ait görüntülerde, şoförün tekerlekli sandalyeyle otobüse binmeye çalışan engelli yakınına rampayı indirme konusunda gösterdiği tepki ile rampanın açılması sonrası tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüse binmesi görülüyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbadi'den FETÖ okulları açıklaması

İbadi'den FETÖ okulları açıklaması

PKK'nın inleri kullanılamaz hale getirildi

PKK'nın inleri kullanılamaz hale getirildi

İstanbul'u buz tuttu

İstanbul'u buz tuttu

Acı Biberin 13 Faydası

Acı Biberin 13 Faydası

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA