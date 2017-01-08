Engelli yakınıyla tartışan şoför görevden uzaklaştırıldı

Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden son dakika açıklaması

Bursa Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasından etkilenen illerden biri oldu. Soğuk ve kar yağışlı hava sonrası öğrenciler Bursa Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı, yarın Bursa'da okullar tatil mi? diye merak ediyor. Don ve buzlanma uyarısı yapılan şehirde öğrenci ve velilerin beklediği son dakika açıklaması geldi. İşte Bursa Valiliği okullara kar tatili açıklaması...