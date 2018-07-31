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Engelli yollarına park edenlere ceza

Silivri'de, engelliler için ayrılan yollara araç park edenlere para cezası kesildi.

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Silivri'de engelli yollarına araç park edenlere cezai işlem uygulandı.
 
Silivri Belediyesi tarafından ilçenin pek çok sokak ve caddesinde görme engelli vatandaşlar için yapılan ''görme engelli'' yollarını işgal eden sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
 
Silivri Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sarı çizgilerinin üzerine park eden sürücülere cezai işlem uygulayarak hatalı park eden otomobilleri çekici yardımıyla kaldırdı.
 
Gün içerisinde engelli yollarına hatalı park yapan yaklaşık 25 sürücüye para cezası kesildi.

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