Engellilerden şehitler için lokma hayrı

Mudanya Engelliler Derneği üyeleri, hizmeti ve emeği geçmiş merhum hayırseverler için lokma döktü. Lokma dağıtımı öncesi hayırseverler ve vatan müdafaası için canlarını veren şehitler için dualar edildi. Engelliler Derneği üyelerinin katıldığı lokma törenine AK Parti Kadın Kolları üyeleri de destek verdi. Dernek Başkanı Rüveyde Demet Ataman, “Merhum hayırsever büyüğümüz ve vatan uğrunda şehit olan güvenlik güçlerimiz için dua ettik, katılan herkese teşekkür ederim “ dedi.