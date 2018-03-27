Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Engellilerden şehitler için lokma hayrı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Engelliler Derneği, şehitler için lokma dağıttı.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mudanya Engelliler Derneği üyeleri, hizmeti ve emeği geçmiş merhum hayırseverler için lokma döktü. Lokma dağıtımı öncesi hayırseverler ve vatan müdafaası için canlarını veren şehitler için dualar edildi. Engelliler Derneği üyelerinin katıldığı lokma törenine AK Parti Kadın Kolları üyeleri de destek verdi. Dernek Başkanı Rüveyde Demet Ataman, “Merhum hayırsever büyüğümüz ve vatan uğrunda şehit olan güvenlik güçlerimiz için dua ettik, katılan herkese teşekkür ederim “ dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amanos´ta öldürülen teröristler termal kamerada

Amanos´ta öldürülen teröristler termal kamerada

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA