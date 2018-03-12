Enis Arıkan ve Selma Teyze Dünya Kadınlar Günü’nde de bir arada

Doğal halleri ve enerjileriyle yediden yetmişe herkesin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Enis Arıkan ve annesi Selma Arıkan, ilk kez bir söyleşi gerçekleştirdi. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla her ailenin bir parçası olan anne-oğul, bu kez Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sıcak ve keyifli sohbetleriyle misafirlere keyif dolu anlar yaşattı.

Enis Arıkan; “Çok değerlisiniz. Siz de ne olur değerinizi bilin”

Günün önemine değinen Enis Arıkan kadına verdiği değeri; “Kadınlar, anneler müthiş bir figür. Kadınlar, iyi ki varsınız. Şahane varlıklarsınız. İyi ki başımızın üstündesiniz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki sosyal medyada bugün herkes kadınla ilgili bir şeyler söyleme derdinde. Kadınlarla ilgili hala bir şeyleri açıklamak ve anlatmak zorundayız umarım bunları da aşacağız. Kadın zaten her zaman başımızın üstünde. Çok değerlisiniz. Siz de ne olur değerinizi bilin” diye belirtti.

Renkli ve eğlenceli dakikaların yanında duygulu anlarda yaşanan sohbette Selma Arıkan “Hayatınızdaki Enis Arıkan ile ilgili en duygulandığınız an nedir?” sorusuna; “Onu hastanede ilk gördüğüm an. Narkozun etkisinden ayıldığımda bir bebek ağlaması duydum ve anneme dedim ki ‘oğlum geliyor.’ Enis’i ağlama sesinden tanıdım. Hayatımın en güzel anıydı ve anne olmak yaptığım en güzel şeydi” dedi.

Enis Arıkan; “Nasıl bir oyuncu olduğum değil, nasıl bir insan olduğum önemli”

Selma Arıkan’ın doğum gününün de kutlandığı söyleşide Enis Arıkan annesinin doğum gününü; “Herkesin bana annemi sorması beni çok mutlu ediyor. Bugün annemin doğum günü. Annemin hayatta bana öğrettiği en iyi şey, insanları sevmek, iyi insan olmayı öğretmek. İyi davran, paylaşımcı ol der her zaman. Nasıl bir oyuncu olduğumu soruyorlar. Umurumda değil iyi oyuncu olmak. Birinde iyi oynarsın, diğerinde kötü. Önemli olan iyi insan olmak. Ne olur çocuklarınıza, herkese bunu aşılayın. Ben de her paylaşımında bunu vermeye çalışıyorum. Seninle gurur duyuyorum ve seni çok seviyorum” diyerek kutladı. Sevenlerinin yoğun ilgili ile karşılaşan Enis – Selma Arıkan, samimi, içten tavırlarıyla ve birbirinden eğlenceli anılarıyla bir kez daha herkesin gönlünü fethetti. Selma Arıkan’ın doğum günü için hediyeler getiren takipçileri ikili ile sosyal medya paylaşımları yapmayı da ihmal etmedi.