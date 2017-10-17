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Enişte tartıştığı kayınbiraderini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay, bugün gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki İhsan Y., eşinin kardeşi olan 41 yaşındaki Mesut Ertem ile kendisine küfür ettiği gerekçesiyle sokakta tartışmaya başladı. İkilinin arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek  silahlı kavgaya dönüştü. İhsan Y. pompalı tüfekle kayınbiraderi Ertem’e ateş açtı. Ertem, vücuduna saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ertem, can havli ile kendisini sokakta bulunan araçların arkasına atarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Zanlı İhsan Y. ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim olurken, olayda ağır yaralanan Ertem ise sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ertem, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay sonrası Ertem'i kendisinin vurduğunu itiraf eden enişte İhsan Y. Cinayet Büro’ya götürüldü. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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