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Eniştesini korkutmak isterken öldürmüş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eniştesi Yakup Beşel'i otomobilnde tabancayla ateş ederek öldüren Adem Gürses, teslim oldu. Adem Gürses, ailevi bir tartışma nedeniyle eniştesini korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

  • DHA
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Akyazı'da önceki gün otomobilinde saldırıya uğrayan Yakup Beşel, vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Otomobiliyle park halindeki bir başka otomobile çarparak duran Yakup Beşel, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. 
 
Yakup Beşel'in ölümüyle ilgili olarak aranan kayınbiraderi Adem Gürses, Adapazarı'nda polise teslim oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Adem Gürses, ailevi bir tartışma sonucu eniştesinin aracına korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.
 
Adem Gürses emniyetteki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi.
 

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