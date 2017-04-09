Yılmaz: Erbakan'ın, Başbuğ Türkeş'in, Özal'ın hayalini gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, halk oylamasında "diktatör seçilecek" söylemiyle millete hakaret edildiğini belirterek, "Millet hata eder' diyemediklerinden 'biz diktatör istemiyoruz' diyorlar. Millet diktatörü seçmez, milletin seçtiğine diktatör de denmez. Millete kızamayanlar, milletin desteklediğine kızıyorlar. Çok net, Recep Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar. Niye kızıyorlar, 'bu millet niye senin yanında duruyor' diye kızıyorlar. İyi de bu millet de kimin yanında duracağını bilir." dedi.

Sivas'ta Doğanşar ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin önünü açacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni anayasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olmadığını, her doğan için olduğunu belirttiğini anımsatan Yılmaz, "İnşallah Türkiye'nin önündeki prangaları kaldıracağız. Aslına bakınca 16 Nisan'da biz Erbakan'ın, Başbuğ Türkeş'in, Özal'ın hayalini gerçekleştireceğiz, Demirel'in deyip de yapamadığını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin zaman kaybetmemesi gerektiğini, dünya koşuyorken Türkiye'nin de yürümesinin doğru olmayacağını vurgulayan Yılmaz, milli iradenin önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Egemenliğin sahibinin millet olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Meclisi millet kursun, hükümeti millet kursun, sabah oy vereceksin, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Bunun zararı var mı?" ifadesini kullandı.

Bakan Yılmaz, koalisyonların Türkiye'ye zaman kaybettirdiğini, Türkiye'nin tek partili hükümetler döneminde kalkındığını anlatarak, "İstikrarın olduğu dönemlerde Türkiye 5'in üzerinde büyümüştür. Koalisyonlu dönemlerde yüzde 4 büyümüştür, askeri dönemlerde yüzde 3 büyümüştür. Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyümesi lazım ki yoksulluğu ortadan kaldırsın, 2023'teki kişi başına düşen 25 bin dolar, 2 trilyon dolarlık mili gelir ve 500 milyar dolarlık ihracat ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma eşiğini yakalayalım. Hedefi yakalayabilmek, gediğin üzerine çıkabilmek için mutlaka istikrarlı hükümetlere ihtiyacımız var." dedi.

- "Milletin seçtiğine diktatör denmez"

Halk oylamasında "evet" denilmesi için çok neden olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sistem, demokrasi ve milli iradeye daha uygun, uzlaşmayı getirecek, istikrarlı hükümetler getirecek, hukuk devletine daha uygun diyecek ve kuvvetler ayrılığına da daha uygun. Şimdi tek şikayet var, nedir bu şikayet, 'tek adam rejimi gelecek' diyor, değil mi? Birisi diyor ki 'hiç değilse sonunda adam olduğunu kabul ettiler, adam gelecek adam' diyor. Bu tek adamın iyi bir şey olmadığını düşünüyorlar, yani menfi bir anlam yüklüyorlar, diktatör diyorlar. İyi de diktatör oraya kendiliğinden mi gidiyor, millet seçiyor, millet. Millet kendisine zulüm edeni seçer mi? Millet kendisine haksızlık edeni seçer mi? Millet, kendisine vadedip de vaadinde durmayanı seçer mi? Eğer seçer derseniz milletin seçme kuvveti yok demek, seçme kudreti yok demek, millet iyiyle kötüyü ayırt edemez, güzelle çirkini ayırt edemez, millet cahil demek. Milletin kendi başına bir diktatör seçeceğini söylemek, millete hakaret etmek demektir ama 'millet hata eder' diyemediklerinden 'biz diktatör istemiyoruz' diyorlar. Millet diktatörü seçmez, milletin seçtiğine diktatör de denmez. Zaten milletin seçtiğine diktatör dersen sen millete hakaret ediyorsun demektir. Millete kızamayanlar, milletin desteklediğine kızıyorlar. Çok net, Recep Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar. Niye kızıyorlar, 'bu millet niye senin yanında duruyor' diye kızıyorlar. İyi de bu millet de kimin yanında duracağını bilir."

"Evet" yolunda Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin olduğunu belirten Yılmaz, "Onlara alternatif ne kalıyor, 'hayır' yoluna gitmek. 'Hayır' yolunda kim var? PKK'nın lideri, PKK'nın elebaşları, FETÖ'nün lideri, DHKP-C, Almanya, Hollanda ve Belçika var. Türkiye'nin iyiliğini, huzurunu, rahatını istemeyenler var. Allah için, tablo buyken kimin yanında yürümeyi tercih edersin. Yüz akıyla evlatlarınıza diyeceksiniz. Tayip Erdoğan'ın Türkiye'ye hizmet ettiği belli. Türkiye'yi 3 kat büyüttü." diye konuştu.