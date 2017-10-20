Erbaş: Dünya meselelerinin çözümü için Kur’an'ı gündeme almalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize’nin Güneysu İlçesi’nde düzenlenen 'Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat' konulu sempozyumun açılışı ve hafızlık icazet merasimi programına katıldı. Güneysu Kapalı Spor Salonu’ndaki programa, Prof. Dr. Erbaş’ın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Hasan Karal, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder ile davetliler katıldı.

Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın ufkunu aydınlatan Kuran-ı Kerim’in, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Erbaş, "Dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kuran’ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Çünkü Kuran bir hidayet rehberidir ve en doğru yola iletir. Gerçekten bu Kuran en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Herkes Kuran-ı Kerim’den, Kuran’a hizmeti kadar istifade eder. Yani ona ne kadar değer verirsek, Allah katında değerimiz o kadar artacaktır. Biz Kuran-ı Kerim’e kalbimizi, aklımızı ne kadar açarsak O, bizlere bereketini, hakikatini, şefaatini o kadar açacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek; O da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır” dedi.

'KURAN-I OKUMA AZMİ VE HEYECANI HERGÜN ARTIYOR'

Kuran-ı Kerim’i okuma azmi ve heyecanının her gün arttığını ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

“Kuran kurslarımıza gösterilen ilgiden biz bunu biliyoruz. Bundan dolayı halkımıza ve bu alanda çalışan personelimize teşekkür ediyor, gayretlerinin bereketli, başarılarının daim olmasını diliyorum. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. ‘Oku’ emriyle başlayan, bilgiyi, bilenleri üstün ilan eden, her daim tefekküre, akletmeye, vurgu yapan bir kitaptır. Onu anlamak kadar önemli bir husus da onu doğru anlamaktır. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden biri, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Bunun için Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere, bütün birimlerimiz ve personelimiz ile kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Halkımızın, inancımız ile ilgili bütün meselelerde başkanlığımızı takip etmesi, bizi memnun etmektedir. Gösterdiği teveccühten dolayı aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum.”

Kuran-ı Kerim ahlakıyla ve ahkâmıyla hayatın güzelleşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, hafızlık icazeti alan 15’i kız, 18’i erkek öğrenciye yönelik tavsiyelerde bulundu.