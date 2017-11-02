Erbil ile Bağdat arasında sınır kapılarının teslimi

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Aramızda (Bağdat-Erbil) herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını buradan duyurmak istiyoruz. Sadece Irak merkezi hükümetinin askeri heyeti tarafından anlaşmaya varılması için bir taslak sunuldu. Toplantı sonrası çözüm için sunulan taslak üzerine fikrimizi beyan ettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, IKBY'nin Irak anayasası çerçevesinde merkezi hükümetle her zaman masaya oturmaya hazır olduğu ancak Bağdat'ın olumsuz yaklaşım sergilediği iddia edildi.

"Mevcut şartların savaşa doğru çekilmesi, Irak ve tüm unsular için büyük bir felakete yol açabilir." denilen açıklamada, "Genel bir anlaşmaya varmak için barıştan yanayız. Irak'ın yeni neslinin geleceğinin korunması amacıyla yapıcı ve şeffaf görüşmelerin başlatılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, IKBY heyetinin, yapılan anlaşma taslağının tamamından geri çekildiğini duyurmuştu

Peşmerge Bakanlığı da Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığının, Erbil'in müzakerelerden çekildiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtmişti.