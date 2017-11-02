Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erbil ile Bağdat arasında sınır kapılarının teslimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sınır kapılarının teslimi konusunda Erbil ve Bağdat'ın herhangi bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Aramızda (Bağdat-Erbil) herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını buradan duyurmak istiyoruz. Sadece Irak merkezi hükümetinin askeri heyeti tarafından anlaşmaya varılması için bir taslak sunuldu. Toplantı sonrası çözüm için sunulan taslak üzerine fikrimizi beyan ettik." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, IKBY'nin Irak anayasası çerçevesinde merkezi hükümetle her zaman masaya oturmaya hazır olduğu ancak Bağdat'ın olumsuz yaklaşım sergilediği iddia edildi.
 
"Mevcut şartların savaşa doğru çekilmesi, Irak ve tüm unsular için büyük bir felakete yol açabilir." denilen açıklamada, "Genel bir anlaşmaya varmak için barıştan yanayız. Irak'ın yeni neslinin geleceğinin korunması amacıyla yapıcı ve şeffaf görüşmelerin başlatılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, IKBY heyetinin, yapılan anlaşma taslağının tamamından geri çekildiğini duyurmuştu
 
Peşmerge Bakanlığı da Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığının, Erbil'in müzakerelerden çekildiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü DEAŞ üyeleri keşif yaparken görüntülendi

Terör örgütü DEAŞ üyeleri keşif yaparken görüntülendi

Sonrasını düşünmek bile istemezsiniz

Sonrasını düşünmek bile istemezsiniz

TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir? MİS sınavı ne zaman?

TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir? MİS sınavı ne zaman?

Meğer o sahneleri böyle çekmişler

Meğer o sahneleri böyle çekmişler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA