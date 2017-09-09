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Erbil'e organ taşıyan THY uçağına kalkışta öncelik verildi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Erbil uçağında zamanla yarış yaşandı. Erbil’deki bir hastaya nakledilecek organ için uçağa kalkış önceliği verildi.

  • İHA
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THY'nin dün öğlen saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Erbil’e gitmek üzere havalanmaya hazırlanan tarifeli uçağında zamanla yarışıldı. Erbil’deki bir hastaya nakledilmek için organ yetiştirmeye çalışan görevliler, yoğun çaba sarf etti. THY'nin organ taşıyan Erbil uçağına Atatürk Havalimanı'ndan kalkışı sırasında anında öncelik verildi. Airbus 330 tipi uçağın pilotu, hava trafik kontrolörlerine organ nakli için medikal kit taşıdıklarını belirterek, kalkış için öncelik talep etti. Bunun üzerine kule görevlileri uçağa öncelik vererek kalkış sırasına aldı. Saat 12.07'de İstanbul'dan havalanan uçak, Erbil’e planlanan iniş saatinden 8 dakika önce saat 13.57'de iniş yaptı. Organ da buradan alınarak anında hastaneye ulaştırıldı.

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