Erciş’te trafik kazası: 15 yaralı

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Van-Erciş Karayolu Ünseli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs uçuruma yuvarladı. Kazada İran uyruklu 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.