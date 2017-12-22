Erciş’te trafik kazası: 15 yaralı
Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu 15 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Van-Erciş Karayolu Ünseli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs uçuruma yuvarladı. Kazada İran uyruklu 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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