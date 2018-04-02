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Erciyes Dağı’nda aniden bastıran kar ve tipi zor anlar yaşattı

Kayseri Erciyes’te aniden etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bazı araçlar yoldan çıktı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Erciyes Dağı’nda aniden bastıran kar ve tipi zor anlar yaşattı.

Karayolları Bakımevi ile Hacılar yol ayrımı arasında başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yazlık lastikli araçlar kayıp şarampole uçtu, bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Erciyes Jandarma Karakolu ekiplerinin trafiğe kapattığı yolu açmak için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Jandarma arama kurtarma ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Tipi nedeniyle yol üzerinde 5 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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