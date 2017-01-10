Erciyes'te mahsur kalan yaklaşık 15 kişi kurtarılmayı bekliyor

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı'nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan yaklaşık 15 kişi polis ekiplerinden yardım istedi. Yoğun tipi dolayısıyla vatandaşların mahsur kaldığı yere ulaşamayan polis ekipleri, AFAD'dan yardım istedi. Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes Dağı'nda vatandaşların mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalışan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.



Öte yandan, Develi ilçesinden Kayseri istikametine gelen vatandaşlar da halen yoğun tipiden dolayı mahsur kaldı. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı mahsur kalan vatandaş, yoğun tipiden dolayı hareket edemediklerini söyleyerek, donma tehlikesi yaşadıklarını kaydetti. Ekiplerden yardım isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 saattir mahsur kaldıklarını belirterek, yetkililerden biran önce kendilerini kurtarmalarını istedi.





Ekipler Erciyes'e giden Hacılar ve Hisarcık yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlara ulaşma çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.