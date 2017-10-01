Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün güçlerimiz Silopi'de, biz hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vanalar kapanabilir mi veya ne zaman kapanır?" sorusuna, "Onu söyledik. Bir yol haritası... O yol haritası esnasında ne, ne zaman yapılacak? Bunlar konuşulursa her şeyden önce böyle bir mücadelenin kesinlikle gizliliğine aykırıdır. Ben ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şu anda bütün güçlerimiz Silopi'de, sınırda. Oralarda her türlü manevrayı yapıyor mu? Bu ne demektir? Biz hazırız." karşılığını verdi.