Erdoğan ile Trump ailesi BM resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılan ülkelerin heyet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona katıldı.
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