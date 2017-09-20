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Erdoğan ile Trump ailesi BM resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki resepsiyona katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılan ülkelerin heyet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona katıldı.

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