Başkan: Kırgızistan ile ilişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak geliştireceğiz

Başkan Erdoğan, "Bunlar (FETÖ) hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz'da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat." ifadelerini kullandı.