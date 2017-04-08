Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafın hikayesini 24 TV'de anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınında soruları cevapladı. Erdoğan, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 24 TV, 360 TV ve Alem FM ortak canlı yayınında, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafın sorulması üzerine oldukça çarpıcı bir gerçeği açıkladı.
Erdoğan, o fotoğrafın 15 Temmuz gecesi Marmaris'te çekildiğini söyledi.
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