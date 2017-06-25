Erdoğan son dakika sağlık durumu nedir? Erdoğan rahatsızlandı mı?

Erdoğan son sağlık durumu nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayram namazı sırasında kısa süreli bir baygınlık geçirmesi nedeniyle Erdoğan son sağlık durumu vatandaşların merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

ERDOĞAN SON SAĞLIK DURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışı yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının birliğine beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Programımıza 3'te Haliç Kongre Merkezi'nde devam edeceğiz." dedi.



Bir gazetecinin, "Katar ile ilgili Türk askerinin çekilmesi yönünde bir ültimatom var. Siz ne dersiniz?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada adeta bir devletin egemenlik haklarına bir saldırının söz konusu olduğunu dile getirerek, "Ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliğini yapmış olduğu Katar ile attığı bu adıma müdahil olmak, çok çok çirkin bir yaklaşım." değerlendirmesinde bulundu.