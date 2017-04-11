Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Başkan Şahin sahip çıktı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde dükkandan bozma elektrik ve suyu olmayan sıvasız bir odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı.Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik bir odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret ederek, sohbet etti ve kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Ümmihani Dağcıoğlu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, daha sonra telefonu Ümmühani nineye uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Dağcıoğlu, "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum." dedi.

“KENDİ EVİNDE RAHAT EDECEK ŞEKİLDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ”

Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine bir ev temin edileceğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın' dedi. Talimatı bu yönde oldu." ifadesini kullandı.

Şahin, Ümmühani ninenin huzurevinde birkaç gün misafir edileceğini ve en iyi şekilde bakılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz gidip teyzemizin evine bakacak. Devletimiz büyük. Ümmihani ninemize sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Basında çıkan haberlerden sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz konuya hızlı bir şekilde müdahale etti. Sabah sayın Cumhurbaşkanımız aradı, ben de programımı yeniden düzenleyerek hemen Ümmühani teyzemizi görmeye geldik. Ümmühani teyzemiz huzurevimizde. Her konuda destek verilecek. O hemen evine dönmek istiyor. Belediye olarak kendisinin daha sağlıklı şartlarda yaşamasıyla ilgili neler yapılması lazım. "