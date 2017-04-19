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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, restore ediliyor!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Yassıada'daki yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını restore ediyor.

Topkapı'daki anıt mezarların restorasyonuna ilişkin proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ay önce hazırlandı.

TAVANLARINA SIVA YAPILIYOR

Anıt mezarların eksiklerinin tespit edilmesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı. Bu kapsamda, anıt mezarların rutubet nedeniyle boyası dökülen tavanlarına sıva yapılıyor.

Zeminlerinde ve duvarlarda oluşan hasarların da elden geçirileceği anıt mezarlarda, çevre düzenlenmesi ve aydınlatmaya yönelik çalışmalar da yürütülecek.

2-3 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Restorasyon çalışmasının 2-3 ayda tamamlanması planlanıyor.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24. yılında, 17 Nisan'da düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anıt mezarların restorasyonuyla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını vermişti.

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