Külliye'de halkla buluşma

Erdoğan Avrupa'nın Türkiye ile ilgili son tehditlerine sert tepki göstererek "Kararı verecek merci neresi millet. Gideriz milletimize millet ne karar veriyor biz de ona uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözü derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Sayın Bahçeli idam için evet dedi, Sayın Yıldırım'ın da evet diyeceğine inanıyorum. Fakat Kılıçdaroğlu, o da evet diyor. Parlamentodan geçti benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız.

Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar merci millettir. 15 Temmuz aynı zamanda bu adımın da atıldığı gün olacaktır. 16 Nisan kararını verdik. Şimdi de bundan sonrası artık gerek Sayın Yıldırım Sayın Bahçeli ve bunun yanında Sayın Kılıçdaroğlu inşallah görüşmeleri yapacaklar. Helga George ne der umurumuzda değil bizim derdimiz Hatice ne der Ayşe Fatma ne der, Allah ne der o.

Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Hem içerden hem dışardan ne yazık ki bunları gördük.

KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK

Seçimlere kadar geçecek sürede bunların hepsini de uyum içinde uygulayacağız. Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Hep dediğimiz gibi durmak yok, unutmayın uzun ince bir yoldayız onun için durmayacağız çok çalışacağız.

BUNLAR TENCERE TAVA HEP AYNI HAVA

Gazete ilanları gördüm. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş onlar da hayırı kutluyorlarmış. Yahu galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, işte bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava.

ERDOĞAN'DAN AB'YE: YA SÖZLERİNDE DURACAKLAR YA DA SONUÇLARINA KATLANACAKLAR

AB şimdi bizi üyelikle tehdit ediyor. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil yeter ki bir an önce kararınızı verin ve bize tebliğ edin. Bu tür raportörleri barındıranlara teessüf ediyorum. 54 yıl bizi AB kapısında bizi beklettiler. Otururuz konuşuruz bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere Brexit yaptı, kurcusu olduğu AB'den çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi millet. Gideriz milletimize millet ne karar veriyor biz de ona uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözü derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar.

HER TÜRLÜ OPERASYONU YAPACAĞIZ

Fırat Kalkanı bizim son değil ilk operasyonumuzdur. Ülkemize yönelik eylemleri ile ve tehditleri ile sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları

Başbakan Binali Yıldırım, referandumdan 'Evet' çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde gerçekleştirilen 'Büyük buluşma'da konuştu.

Başbakan Yıldırım: Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermiştir. İçerde ve dışarda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanlar mahcup olmuştur. Türkiye'yi gölgelemek itibarını yaralamak isteyenleri halkımız.