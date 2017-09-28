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Erdoğan ve Putin'den Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Külliye'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

İkili ticaret hacmimiz yüzde 22 oranında arttı. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi.

İkili ilişkilerin güçlenmesi memnuniyet verici. Ekonomi ve ticaret ilişkilerimizin bel kemiğidir.

IKBY'NİN REFERANDUMU

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Hiç kimsenin bölgeyi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur. Daha vahim hataların önüne geçmeliyiz.

Suriye'deki son durumu ve İdlib'i de ele aldık.

Putin'in konuşmasından satırbaşları...

Samimi ve yapıcı bir görüşme yaptık. Suriye konusundaki ortak adımları değerlendirdik. Çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili önemli bir başarıya imza attık.

Astana sürecinde Sayın Erdoğan'ın katkısı büyük.

 

AYRINTILAR GELİYOR...

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