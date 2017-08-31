Erdoğan ve Yıldırım'ın Kurban Bayramı programları belli oldu.

Buna göre Erdoğan bayram boyunca İstanbul'da olacak. Başbakan Yıldırım'ın da bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayramın ilk günü MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmek üzüre İstanbul'da olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak.