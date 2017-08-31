Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erdoğan ve Yıldırım'ın Kurban Bayramı programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu.

  • 34
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buna göre Erdoğan bayram boyunca İstanbul'da olacak. Başbakan Yıldırım'ın da bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayramın ilk günü MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmek üzüre İstanbul'da olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA