Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüleri bildirmeyen sorumludur

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada nerede bir FETÖ'cü var ise bildirilmesi gerektiğini böylece mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirten Erdoğan "Bilip de bildirmeyen sorumludur" dedi.

"HESABI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşkilat Başkanlığı'nın hazırlıkları yaptığını, bayramdan sonra artık gerek illerde, gerek ilçelerde, beldelerde kongreler silsilesi içerisinde çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

Bu yıl sonuna kadar ya da ocak, şubata kadar bu çalışmaları hızla tamamlamanın gayreti içerisinde olacaklarını aktaran Erdoğan, "İstiyoruz ki bu metal yorgunluğunu giderelim, çok daha güçlü şekilde inşallah 2019 martına, kasımına hazırlanalım. Bu bizim çok çok önemli. Çünkü arkadan bir de ne geliyor? Olağan büyük kongremiz geliyor. Bunu da yapacağız. Bütün bunlarla Türkiye'de AK Parti farklı bir geleneği ortaya koymuş olan partidir. Bunu göreceğiz ve göstereceğiz ve bu dayanışmamız, bu birlikteliğimiz birçok yerlere farklı bir mesaj olacaktır." ifadelerini kullandı.

"NEREDE BİR FETÖ'CÜ VAR İSE..."

Erdoğan, bunu yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Zira kimse birbirinden ne gücenecek, ne gocunacak. Çünkü güçlü bir teşkilat olmadıktan sonra, zafere ulaşmak da kolay olmayacaktır. Her şey oradan geçiyor ve bunu yaparken ana kademede yapacağız, kadın kollarında, gençlik kollarında yapacağız. Hepsinde de bunu gerçekleştireceğiz. Görüldüğü gibi inşallah önce olağanüstü kongrede 30 yaşın altında genç kardeşlerimiz partimizin merkez karar yönetim kuruluna girdi. Olağan kongrede bu sayı daha da inşallah artacak ve 2019 yerel seçimlerinde bunlar daha da artacak. Daha da ileri gidiyorum, inşallah 2019 parlamento seçimlerinde bunu çok daha farklı bir seviyeye yükselteceğiz. Şunu unutmayın, AK Parti bu ülkede ilklerin partisidir olmaya da devam edecektir. Hele hele FETÖ terör örgütüyle, hepinize sesleniyorum; nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz. Eğer bildirmiyorsanız sorumlusunuz. Bu ümmeti, bu milleti parçalayanlara bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bakınız, Amerika'da bey bey Pensilvanya'da çiftlikte yaşıyor değil mi? Herhalde buradan bir şeyler anlamanız lazım. Amerika bunu niye vermiyor, herhalde buradan da bir şeyler anlamanız lazım. Öyleyse burada bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Siz hangi mahallede kim var, bunları gayet iyi bilirsiniz. Bulacaksınız, biz de araştıracağız, inceleyeceğiz, hukuk içinde gereğini de yapacağız. Asla buralarda taviz veremeyiz."