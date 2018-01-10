Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erdoğan'dan insanlık dersi veren ambulans şoförüne övgü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında evinde taşıyan ambulans şoförü Çetin Karamanlar'ı örnek göstererek, 'Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapalı ve çamurlu olduğu için yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırmıştı. Görüntüler basında yayınlanınca bu hareketi herkesin takdirini topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Beştepe'deki kaymakamlar toplantısında yaptığı konuşmada Karamanlar'ı örnek gösterdi. 

"BİZİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Neşet Ertaş'a babasının söylediği "Aşkınan çalışan yorulmaz" ifadesini  anımsatan Erdoğan, ülkesi ve milleti için aşkla, sevgiyle, tutkuyla çalışanların  asla yorulmayacağını söyledi. Her başarının gücü ve azmi biraz daha artıracağına  işaret eden Erdoğan, yapılan hizmetler karşılığında alınan "Allah razı olsun"  sözünden daha değerli bir armağan ve hediyenin olamayacağını ifade etti.   İki bacağı kesilmiş yaşlı amcanın ve eşinin de Sağlık Bakanlığı  personeline yaptığı hizmet karşılığında "Allah razı olsun" dediğini ifade eden  Erdoğan, en büyük servetin bu olduğunu belirtti. Erdoğan, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam sahiplerine seslendi: Eğer yatağa aç giren varsa çok büyük vebal altındasınızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam sahiplerine seslendi: Eğer yatağa aç giren varsa çok büyük vebal altındasınızdır

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Gerçek bir sanatçı için hiçbir şey engel değil

Gerçek bir sanatçı için hiçbir şey engel değil

2018 MTV araç vergisi belli oldu

2018 MTV araç vergisi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA