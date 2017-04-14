Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
- AA
Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitabı sonrası, valiliği ziyaretinin ardından, Mevlana Müzesi'ne geçti.
Buradaki Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaretinde dua eden Erdoğan, müze etrafında toplanarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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