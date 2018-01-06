Erdoğan'dan Münir Özkul'un ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum sanatçıya Allah’tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.