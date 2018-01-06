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Erdoğan'dan Münir Özkul'un ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum sanatçıya Allah’tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

 
 
 
 

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