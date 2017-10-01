Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu'na geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karaciğer yetmezliği tedavisi gören, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu ile telefonla görüşme yaptı.