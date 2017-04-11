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Recep Tayyip Erdoğan'ı birde Sakıp Sabancı'dan dinleyin!

Rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri.

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Merhum iş adamı Sakıp Sabancı, okuduğu şiir yüzünden cezaevine atılan dönemin Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için verilen kararı sert bir dille eleştirmişti.

Rahmetli Sakıp Sabancı"nın hafızalara kazınan sözleri...

Yahu sen hergün Tayyip bey yetiştirebilirmisin... 
Tayyip Bey ne 10 milyon dolardır, Ne 100 milyon dolardır, Ne milyar dolardır be Yetişmiş bir adam...
Türkiye'yi seven bir Tayyip Bey...
 Ona SAHAB OL...!  
 
 
 

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