Erdoğan'ı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık

Vatan hainlerine karşı demokrasiyi korumaya çalışmanın gururunu yaşayan Taha Bilgin, darbe girişimi sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerinde staj yaptığını belirterek, “Arkadaşlarımla yurda dönerken Jandarma Genel Komutanlığı önünde çatışma olduğunu gördük. Yurda ulaştığımızda Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondaki açıklamaları sonrası sokağa çıktık” dedi.

DEDEMİN GÖZLERİ YAŞARIYORDU

Jandarma Genel Komutanlığı önüne ilk gidenler arasında bulunduğunu belirten Bilgin, şöyle devam etti: “Askerlerle 5 dakika kadar münakaşa edebildik. Askerler tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların içine girip kapaklarını kapattıktan sonra helikopter taradı. Orada birçok şehit ve yaralanan oldu. Ben 13 kişiyle birlikte bir halı yıkama şirketinin minibüsü ile en yakın hastaneye götürülmüşüm. Hastaneye gittiğimizde doktor, ameliyat edilebilecek kadar iyi olmadığım için yoğun bakımda beklemeye karar vermiş. O günlerden bugünlere geldim. Dedem Rize’nin bir dağ köyünde büyümüş. Adnan Menderes’i çok seviyordu. Onun darbeyle indirilip asıldığını anlatırken gözleri yaşarıyordu. Annem 1980 darbesinde ekmek almaya gönderilmiş mahalledeki bakkala. Askerlerin önünü kestiğini ve nasıl korktuğunu anlatıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Adnan Menderes’in yalnızlığına bırakmamak için ‘Ölür müyüz, başımıza bir şey gelir mi?’ diye düşünmeden, vatanı savunma fırsatının elimize geçtiğine inanarak sokağa çıktık ve darbeye karşı koymaya çalıştık. Darbecilere istediklerini sonucu vermediğimiz için mutlu ve gururluyum”