Erdoğan'ı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık
FETÖ’nün darbe girişimini engellemek isterken Jandarma Genel Komutanlığı yakınlarında vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Taha Bilgin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Adnan Menderes’in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık” dedi.
Vatan hainlerine karşı demokrasiyi korumaya çalışmanın gururunu yaşayan Taha Bilgin, darbe girişimi sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerinde staj yaptığını belirterek, “Arkadaşlarımla yurda dönerken Jandarma Genel Komutanlığı önünde çatışma olduğunu gördük. Yurda ulaştığımızda Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondaki açıklamaları sonrası sokağa çıktık” dedi.
DEDEMİN GÖZLERİ YAŞARIYORDU
Jandarma Genel Komutanlığı önüne ilk gidenler arasında bulunduğunu belirten Bilgin, şöyle devam etti: “Askerlerle 5 dakika kadar münakaşa edebildik. Askerler tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların içine girip kapaklarını kapattıktan sonra helikopter taradı. Orada birçok şehit ve yaralanan oldu. Ben 13 kişiyle birlikte bir halı yıkama şirketinin minibüsü ile en yakın hastaneye götürülmüşüm. Hastaneye gittiğimizde doktor, ameliyat edilebilecek kadar iyi olmadığım için yoğun bakımda beklemeye karar vermiş. O günlerden bugünlere geldim. Dedem Rize’nin bir dağ köyünde büyümüş. Adnan Menderes’i çok seviyordu. Onun darbeyle indirilip asıldığını anlatırken gözleri yaşarıyordu. Annem 1980 darbesinde ekmek almaya gönderilmiş mahalledeki bakkala. Askerlerin önünü kestiğini ve nasıl korktuğunu anlatıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Adnan Menderes’in yalnızlığına bırakmamak için ‘Ölür müyüz, başımıza bir şey gelir mi?’ diye düşünmeden, vatanı savunma fırsatının elimize geçtiğine inanarak sokağa çıktık ve darbeye karşı koymaya çalıştık. Darbecilere istediklerini sonucu vermediğimiz için mutlu ve gururluyum”
ASKERLiK YAPMAK iSTiYORUM
Bugün de aynı şeyi yapacağını vurgulayan Bilgin, vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle görme ve işitme kaybı yaşadığını anlattı. Bütün bunlara rağmen asla pişmanlık duymadığını, tam tersine huzurlu olduğunu dile getiren Bilgin, şunları söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmamızda, ‘Okulu bırakma’ gibi bir öğüdü olmuştu. Rektör, hocalarım ve doktorlar hastalıklarımdan dolayı bir dönem okula ara vermem gerektiğini söylemişlerdi. Ama ben zamanında mezun oldum. Askere gidemeyeceğim, görme ve duymada engellerim var. ASELSAN’da işe girip savunma sanayii alanında hizmet ederek askerliğimi orada tamamlamak, Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmek istiyorum”
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