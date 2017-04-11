15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş reklam filmi yayınlandı
Tarihi referandum öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından herkesi büyüleyen bir reklam filmi yayınlandı. 'Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!'
Erdoğan'ın sesinden 15 Temmuz Diriliş, 16 nisan yükseliş reklamı filmi…
Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
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