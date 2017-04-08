#ErdoğanYanıtlıyor Twitter'da TT oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24, 360 ve Alem FM'in ortak yayınında yaptığı açıklamalar sosyal medyada #ErdoğanYanıtlıyor etiketiyle TT oldu.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 24 TV, 360 ve Alem Fm ortak yayınında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve 24 TV Programcıları Ersoy Dede ile Hikmet Genç’in sorularını yanıtladı. #ErdoğanYanıtlıyor etiketi kısa sürede Twitter'da TT listesinde 1 numaraya yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.