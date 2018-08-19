Ereğli ilçesinde dik yamaçta çıkan yangına helikopterle müdahale ediliyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaraşlıyörük köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine Ereğli Orman İşletmesi ile Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazinin dik oluşu ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangına ilk müdahale, yangın söndürme helikopteriyle yapıldı.
Köylüler de "patpat" olarak bilinen tarım araçlarıyla yangının bulunduğu bölgeye giderek ekiplere yardım etti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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