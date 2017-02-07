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Ereğli sosyal yardımlaşma vakfı müdürü öldürüldü

Konya'nın Ereğli İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik, evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Baran Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Murat Bildik'in evine gelen kimliği belirsiz bir kişi zile bastı ve kapıyı açan Bildik'e iki el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bildik kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı esnada Murat Bildik'in ailesinin de evde olduğu öğrenildi. Bildik'i öldüren şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Cinayetin ardından İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Emniyet Müdürü Hakan Uzun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

 

 

 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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