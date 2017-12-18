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Ereğli'de 264 şişe kaçak içki ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ticari takside kaçak içki ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Adana yolu üzerinde şüphe edilerek durdurulan 01 plakalı bir ticari taksi içinde yapılan kontrollerde değişik markalarda 264 şişe kaçak içki bulunarak el konuldu. Kaçak içkilerle ilgili olarak gazinolar bölgesinde garson olarak çalışan K.N. (44), A.M. (16), Ö.S. (31) ve R.E. (25) hakkında işlem başlatıldı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, benzer çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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