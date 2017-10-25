Eren Bülbül katili kim? Eren Bülbül kimdir olayı son dakika!

Eren Bülbül katili kim, Eren Bülbül olayı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Eren Bülbül kimdir? Tüm Türkiye Ağustos atının 11’inde yaşanan olayla sarsılmıştı. Trabzon Maçka’da yaşanan 2002 doğumlu Eren Bülbül, hain teröristler tarafından şehit edildi. Yer gösterme esnasında ağıla pusu kuran teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Eren Bülbül ve Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik şehit oldu. Tüm Türkiye şehit Eren Bülbül için paylaşımlar yaparken, PKK'lı bir kişi Bülbül’e hakaret eden mesajlar attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuştuktan sonra açıklama yapan anne ‘Ben ondan güç ve cesaret alıyorum. Bana telefon etti ya güç verdi. Başımın üstünde yeri var, misafirim olsun" dedi. Ardından Eren Bülbül’ü şehit eden katil aranmaya başlandı. Yapılan araştırmada, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın, geçen 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka İlçesi'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi.

EREN BÜLBÜL’Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI

Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. PKK'lı teröristin, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grup içinde yer aldığı belirlendi. PKK’lı teröristin yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa ’Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?’ dediği öğrenildi.

Dereli İlçesi'nde, dün saat 15.25 sıralarında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kulakkaya Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı.

Yapılan araştırmada, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın, geçen 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka İlçesi'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

PKK’LI TERÖRİSTİN YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

PKK’lı terörist Mustafa Tolucan’ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa ’Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?’ dediği öğrenildi.

Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma’ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.

PKK’lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK’lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

GİRESUN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında vatandaşların ihbarı sonucu bir PKK’lının yakalandığını, terör unsurlarına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “23 Ekim 2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında 156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Valilik vatandaşlara, “Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

15 yaşındadır. Trabzonludur. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Arif Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi. Çok çalışkan olan Bülbül'ün küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.

Ağabeyi Erdoğan Bülbül de, “Biz İstanbul’da yaşıyoruz. 15 Temmuz’da hain örgüt darbe girişiminde bulunduğunda bizi sürekli aradı, dakika dakika olayların bilgisini aldı. Cumhurbaşkanımız ‘sokağa çıkın’ talimatı verince duramamış, o gece Maçka'ya gidip nöbete katılmış. Meydanlarda ön saflarda yer tutmuş. Kendi küçük ama vatan aşkı büyüktü” dedi.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün, PKK'lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken görüp hemen güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle gelirken çıkan çatışmada terörist kurşunlarına hedef oldu. Çıkan çatışmada 1'i sivil 3 kişi yaralandı. Yaralanan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka kırsalında PKK'lilerle sıcak temas sağlandığını belirterek "O bölgede istihbarat çalışması yapmıştık. 2 gün önce başlatılan bir operasyon vardı. Operasyon kapsamında sıcak temas sağlandı. Sıcak temas bir süre sonra kesildi. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor" dedi.

Aynı bölgede oturan Hayriye Yolcu hain saldırıda yaşamını yitiren yeğeni Eren Bülbül en son fındık topladıkları belirterek, “Dün burada fındık topluyordu. Evden erzakların çalındığın askerlere bildirmişti. Askerlerle gittikleri sırada ormandan üzerlerine ateş açıldı. Çok iyi bir çocuktu. O mavi gözlerine doyayım” diyerek gözyaşı döktü.

Eren Bülbül’ün bir diğer akrabası Atilla Bülbül de Eren’in keşif için bölgede yer aldığını anlatarak şunları söyledi:

“Çatışmadan 15 dakika sonra buraya geldim. Ormandan ateş edilmişti. Askerler evin önündeydi. Şehit olan asker ve Eren’i evin önünden yaralı olarak aldık. Gelen ambulansa koyduk. Teröristler 2 gün önce bu evden erzak çalmışlardı. Eren de güvenlik kuvvetleriyle keşif için söz konusu eve gelmişlerdi. Eren, onları yolu gösteriyordu. Eve geldikleri esnada ormanlık alandan ateş edildi. Ağır silahlarla ateş açıldığını sanıyoruz. Buradan da teröristlere silahlarla karşılık verildi.”

EREN BÜLBÜL NEREYE DEFNEDİLDİ?

Trabzon Valiliği resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yaptı. Bülbül, Maçka Merkez Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; ‘’11 Ağustos 2017 Cuma günü ilimiz Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehadet mertebesine erişen Maçkalı evladımız Eren Bülbül’ün cenazesi 12.08.2017 Cumartesi günü ikindi namazını müteakiben Maçka Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehidimiz ile son günlerde yaşanan terör olaylarında vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan(c.c) rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri ile Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz’’

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDENLER YAKALANDI MI?

İHA’dan alınan bilgilere göre son yıllarda çatışmada Eren Bülbül’ü ve Ferhat Gedik’i şehit eden teröristler deşifre edildi. Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yapılandırmasını sıklaştıran terör örgütü PKK’nın gruplarından bir olan “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner ve “Cudi Zaza” kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor.

‘Yeşil liste’ olarak bilinen arananlar listesinin en başında yer alan, başına 1 milyon TL ödül konan Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin yaklaşık bir yıl sonra bu kez Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor.

EREN BÜLBÜL'ÜN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Şehit Bülbül’ün sosyal medyada önceden yaptığı paylaşımı ise tüyleri diken diken etti. Eren’in ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ cümlesine karşılık ‘Eren iyi ki varsın’ yazılmaya başlandı. Eren Bülbül'ün yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" mesajından ilham alan Twitter kullanıcıları, #ErenİyikiVarsın başlığıyla mesajlar paylaştı.

İBRAHİM KALIN’DAN EREN BÜLBÜL MESAJI

Trabzon'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Kalın, Eren Bülbül'ün fotoğrafının altına, "Eren iyi ki varsın. Rabbim mekanını cennet eylesin. Terörist seviciler yine alçakça susacak. bu millet asla unutmayacak" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN EREN BÜLBÜL PAYLAŞIMI

Gupse Özay twitter hesabından 'İyi ki varsın Eren' notunu paylaştı.

Cenk Eren: İnsanın ciğeri yanıyor. Allah anasına babasına sabır versin nasıl kıydınız bu fidana lanet olsun PKK sana

Gülşen: Canım yavrum benim İyi ki varsın Eren

Bengü: Senin gibi bir oğlum olsun Eren!

Şoray Uzun: Mekanın cennet olsun çocuk.. Allah ailene sevenlerine sabır versin

Facebook hesabını aktif olarak kullanan Eren Bülbül, 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde yaptığı paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sana dar gelmeyecek makberi (mezar) kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe,' desem sığmazsın" dizelerini yazdı.

Bülbül'ün paylaştığı Halisdemir görselinde ise "Mehmedim sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de" ifadesi yer alıyor.