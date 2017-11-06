Eren Bülbül'ün katili PKK'lı terörist Mustafa Tolucan tutuklandı

Dereli'nin Kulakkaya Yaylası kırsal kesiminde 23 Ekimde yayla merkezine gelen ve girdiği kahvede bulunanlar tarafından yakalanan 'Aram' kod adlı terörist Mustafa Tolucanın Giresun İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri dün akşam tamamlandı. İşlemlerinin ardından Dereli Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Tolucan, burada çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"3 AYDIR BÖLGEDE NEFES ALAMIYORUZ"

Jandarma tarafından ifadesi alınan ve bölgede yer tespiti yaptırılan terörist Tolucan, ifadesinde, "Biz 3 aydır bölgede nefes alamıyoruz. Baktığımız, hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve asker var. Bölgede sıkışmış durumdayız, yiyecek bulmakta zorlanıyoruz demişti.

Ayrıca teröristin ifadesi doğrultusunda bir süre önce Yağlıderede bir çift teröristlere yardım ve yataklık suçundan tutuklanmıştı.