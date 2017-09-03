Şehit Eren Bülbül'ün katillerinin yeri tespit edildi

Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

SEÇKİN BİRLİKLER ARAZİDE

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara'dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı seçkin birliklerinin kırsalda 15 gündür yürüttüğü operasyon çalışmalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde özel ekiplerin dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış taradıkları gözlendi.

KATİLLERİN YERİ TESPİT EDİLDİ

'Eren Bülbül' adı verilen operasyonda öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerince 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun, bir telsiz konuşması yapmasının ardından, kente 120 kilometre uzakta bulunan Doğankent-Kürtün mevkii Gümüşhane sınırı kırsalında oldukları belirlendi. Bunun üzerine bölgede bulunan özel ekiplerin helikopterle bahse konu kırsala giderek arama- tarama faaliyetlerini bu noktalarda yoğunlaştırdığı öğrenildi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ARİF ÇETİN MAÇKA'DA

İç İşleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Trabzon'da Bayramlaşma törenine katılan Jandarma genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindekiler terör olayının yaşandığı Maçka ilçesindeki, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Orgeneral Çetin, Maçka'nın vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulunurken, Gümüşhane sınırı ve vadilerde bazı noktaların işaretli olduğu görüldü.

TELSİZ BAĞLANTISI KURULDU

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edildiği nokta ve çevresiyle ilgili de sorular soran Çetin, Maçka kırsalda operasyonda olan özel birliklerle de telsiz bağlantısı kurdu.