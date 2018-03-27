Ergene Nehri'nin debisinde artış sürüyor
Kırklareli'nde etkili olan sağanak nedeniyle Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürüyor.
- AA
Hafta başında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yatağından çıkan Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde tarım arazilerine yayılıyor.
Taşkın nedeniyle panayır alanı su altında kalırken, birçok bina da suya gömüldü.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Babaeski ilçesinde de Şeytan Deresi'nin debisi arttı. İlçede bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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