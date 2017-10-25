Ergenekon ve Balyoz davalarını yürüten FETÖ'cü Şafak hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Poyrazköy' gibi kumpas davaları ve soruşturmalarını yürüten eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.