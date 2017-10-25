Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ergenekon ve Balyoz davalarını yürüten FETÖ'cü Şafak hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Poyrazköy' gibi kumpas davaları ve soruşturmalarını yürüten eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Liseliler ‘Yüksek irtifa balonu’ ile uzaydan görüntü çekti

Liseliler ‘Yüksek irtifa balonu’ ile uzaydan görüntü çekti

Tüm zamanların en gizemli nesneleri

Tüm zamanların en gizemli nesneleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim'de örnek vatandaşları ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim'de örnek vatandaşları ağırlayacak

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA