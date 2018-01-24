Ergene Nehri'nin debisi kritik seviyede

Bölgedeki sağanak ve Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri sonucu Ergene Nehri'nin debisi Yenicegörece istasyonunun bulunduğu alanda düne göre 3 kat arttı.

Nehir suları, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin bazı bölgelerinden çıkarak tarım arazilerine doldu. Bazı köylerde de nehre yakın evlerin bahçelerine su girdi. Çeltik sahaları içinde yer alan trafo, su pompası ve çeltik tesis binaları da sular altında kaldı.

DSİ verilerine göre, nehir debisi Yenicegörece istasyonunda kırmızı alarm seviyesinde 659 metreküp/saniye akarken Lüleburgaz'da 213 metreküp/saniye, İnanlı istasyonundan da 45 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Lüleburgaz ve İnanlı istasyonlarında debinin düştüğü gözlenirken, Yenicegörece istasyonundaki ölçüme göre ise nehrin geçiş yaptığı Meriç ilçesi bölgesinde artış gerçekleşiyor.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölgemizde etkili olan yağışların ardından nehrin debisi oldukça yükseldi. Suyun bugün etkili olarak bölgemize ulaşacağını tahmin etmiştik. Etkili şekilde gelen su Ergene Ovası'nı doldurdu. Nehrin debisinin yüksek olduğunu görüyoruz ve köylerimize girme riski var. Hatta nehre yakın evlerin bahçelerinin sudan etkilendiğini görüyoruz. Ancak DSİ'nin geçmiş yıllardaki taşkınları göz önüne alarak yaptığı taşkın koruma sedleri nehirdeki taşkın suyunun yoğun biçimde köy içlerine girmesini engelliyor.

Geçmiş yıllara göre daha az risk yaşıyoruz. Ergene havzasında yaklaşık 70 bin dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı. Bu arazilerin belli bir bölümü çeltik sahası olduğu için ekili değildi ancak bir bölümünde özellikle bayır bölümlerde buğday ekiliydi. Bundan dolayı üreticilerimiz zarar gördü. Yine elektrik trafoları, çeltik binaları sular altında. Sular çekildikten sonra zararın boyutu ortaya çıkacak. Umarın en az zararla bu durumu atlatırız."

Meriç ilçesine bağlı Saatağacı Köyü Muhtarı İlhan Şahin ise köy arazilerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Suyun taşkın sedlerini zorladığını ve bazı yerlerden köy içine girdiğini belirten Şahin, "Debinin artmasından dolayı su, köyümüzün sınırlarından içeri girdi. Nehre yakın yerlerde bazı vatandaşlarımızın bahçelerine su girdi. Tarım arazilerimiz sular altında. Bu bir doğal afet. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız. Debi gece saatlerinde yüksek seviyeleri gördü. Suyun akşama doğru azalmasını bekliyoruz. Bölgemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.