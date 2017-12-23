Erkek öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan yurt görevlisinden iğrenç savunma

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir'in Dikili İlçesi'nde özel bir yurtta Ömer Faruk E. isimli görevlinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasına yönelik skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

12 yaşındaki çocuğun annesine yaşadıklarını anlatmasının ardından başlatılan soruşturmada, polis yurtta kalan 20'ye yakın çocukla görüştü. Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, 3 çocuk Ömer Faruk E.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Zanlının cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede ise çocuklara ait fotoğraflar ele geçirildi.

Öğrencilere baskı yapan Ömer Faruk E.'nin 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Ömer Faruk E.'nin 9 çocuğa istismarda bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Önceki gün tutuklanan Ömer Faruk E.'nin ifadesinde, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" dediği öğrenildi.

Olayın ardından 3 çocuk hastaneye götürüldü. Yapılan ilk tespitte, 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı doktor raporu ile belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen 9 çocuk Çocuk izleme Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi. İddiaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçici olarak mühürlenen yurttaki bazı çocuklar ailelerinin yanına gitti, bazıları da özel bir yurda yerleştirildi. Yurdun 2011'de açıldığı 70 öğrenci kapasiteli olduğu ve ruhsatının da bulunduğu ortaya çıktı.

`Yargı sürecini takip edeceğiz'

İZMIR Barosu Başkanı Aydın Özcan, baro avukatiannın sorgusuna katıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde mağdur çocukların Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadelerinin alınması sırasında izmir Barosu Çocuk Haktan Merkezi'nde konuyla ilgili özel eğitim almış mestektaşlarımız ailelere ve çocuklara hukuki destek sağlamak üzere yanlarında olacak. Yargı sürecini takip edeceğiz" dedi.