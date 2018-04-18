Erken emeklilik son dakika çıkacak mı 2018 EYT (Emeklilikte Yaşa takılanlar) son durumu ne olacak

Erken emeklilik ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi; Erken emeklilik çıkacak mı? Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar EYT son durumu ne olacak? Sağlık personeline erken emeklilik verilecek mi? Çalışan anneler nasıl emekli olacak? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Türkiye'de emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının üçünün aynı anda tamamlanması gerekiyor. Emekli olmak isteyen çalışanlar bu habere dikkat. Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi. Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek. Sağlıkçıya erken emeklilik yolda! Bakan Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma payını da içeren paketin Bakanlar Kurulu’na sunumunu yaptıklarını ve Meclis’e gideceğini açıkladı. Çalışan anneler için 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Engelli anneleri ise ayrıca indirim kazanıyor. Çalışmayan anne de prim ödeyebiliyor. Üstelik evlatlık çocuklar için de bu imkanlar geçerli. İşte Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar EYT son durumu ve 2018 erken emeklilik açıklamaları...



Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.



DAVA İÇİN SÜREYE DİKKAT!

Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay da SGK'yı değil işçiyi haklı buluyor. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de dava açabiliyor.







ŞAHİT VE BELGE YETER...

Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa 'iş mahkemesine' mutlaka tespit davası açın. Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar: SGK işyeri dosyası, sigortalının işyeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık, bilirkişi.



MUTLAKA SORGULATIN!

Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, 'hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi' diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi'nde emeklilik talebiniz için dava açın. Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (e-devlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.







SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ERKEN EMEKLİLİK



Sağlık çalışanlarına erken emeklilik müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolunu açacak yıpranma payına yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gideceğini söyledi. Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladıkları yasa paketinin Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptıklarını belirterek, "Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" dedi. Çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılması üzerine Demircan, şöyle devam etti: "Listede, 5 kalem için gıda yasakları var. Bunlar, çikolata, şeker ve şekerlemeler, bisküvi, kekler, cipsler, meyve suları, gazlı içecekler ve enerji içecekleri ile yenilebilir buzlar. Kesinlikle bunların reklamı çocuk programlarında yapılamayacak."



Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla alakalı olarak düzenlemeler ve iyileştirmelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergeleri verilmeye devam etmekte.



EYT'LERİ NELER BEKLİYOR?



Konuyla alakalı olarak EYT'ler hakkında çalışmalar ve düzeltmelerle alakalı olarak net bir açıklama yapılmadı ve vatandaşların mağduriyetleri göz önüne alınmamaya devam ediyor. Soru önergeleri verilerek merak beklenen Başbakan Binali Yıldırım ise sessizliğini koruyor ve EYT'ler bir an önce çözüm üretilmesi konusunda meraklı bekleyişine devam ediyorlar.



EYT İÇİN FORMÜL MECLİSE SUNULACAK



Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.



Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar.







Bu taslağa göre;



Emekliliğine yaş itibariyle 1 yıl kalanlar % 4



Emekliliğine yaş itibariyle 2 yıl kalanlar % 5



Emekliliğine yaş itibariyle 3 yıl kalanlar % 6



Emekliliğine yaş itibariyle 4 yıl kalanlar % 7



Emekliliğine yaş itibariyle 5 yıl kalanlar % 8



Emekliliğine yaş itibariyle 6 yıl kalanlar % 9



Emekliliğine yaş itibariyle 7 yıl kalanlar % 10



oranında düşük maaş ile, kalan süreler boyunca yaşlılık aylığı alabilecekler.





Askerlik yapana erken emeklilik



SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptım. Askerlik borçlanması ile emeklilik için hesap nasıl yapılır? 5...940155

İşe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır.

Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi iki aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur. Tabiki bu ilk işe girişi askerden sonra olanlar için geçerlidir.



3,5 yıldır bir firmada 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum.

Bunun haricinde hiç bir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor İsmi Saklı

Sayın Okurum, işten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için için iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığına şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Sizde kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden ne zaman emekli olurum? 5Ö776988 Nolu SMS:

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz. Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.