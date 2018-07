Erken emeklilik yaşı nasıl hesaplanır 2018 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durumu nedir

Erken emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Emekli olmak için prim günü sayısı kaç olmalı? Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durumu nedir? EYT ne anlama geliyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için erken emeklilik çıkacak mı? EYT yasası için yeni bir düzenleme var mı? gibi sorular iş hayatında sıklıkla araştırılan konular arasında. Hizmet gün sayısını dolduran kişiler emekliliğini beklemeye devam ediyor. Yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK'tan çalışma ile ilgili açıklama bekleniyor. Hizmet süresi SGK'dan dolmuş olmasına rağmen henüz emeklilik yaşına varamayan insanların emekliliği askıda kalmaya halen devam ediyor. Uzun süredir erken yaşta emekliliği bekleyen kişiler için bir umut kaynağı olan bu açıklama ile birlikte herkes beklemeye koyulmuş durumda. Öte yandan devletin erken yaş emekliliğini gündeme getirebilmesi için yıllık olarak 450 milyar liralık bir maliyeti göze alması gerektiği daha önce açıklanmıştı. Oldukça fazla olan bu miktarı karşılamak devlet bütçesinde zorluk anlamına geliyor. EYT -1999 yılında çıkan bir yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış ve emeklilik hakkı kazanmak için sadece pirim gün sayısı eksik olan vatandaşlarımızı da etkilemiştir. Bu sebepten ötürü mağduriyet yaşayanlardan oluşan EYT'liler grubu hakkını aramaya devam ediyor. Türkiye'de halihazırda var olan 12 milyon emeklinin arasında yerini almak isteyen birçok birey, ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. İşte, birçok kişinin merakla sorguladığı ne zaman emekli olurum sorusunun merak edilen detaylarıyla birlikte yanıtı star.com.tr'de



Erken emelilik için yaşa takılan vatandaşlar her fırsatta mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Erken emeklilik için yaş şartını bekleyen vatandaşların gözü yeni siyasi dönemde EYT için bir düzenleme olup olmacağı yeni bakanların açıklanması ile birlikte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK'tan çalışma ile ilgili açıklama bekleniyor.



EYT mağdurları kendilerini ilgilendiren erken emeklilik çalışmalarına ilişkin şuana kadar olumlu bir gelişme ile karşı karşıya kalmadılar. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirtİliyor.



2018 EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?



Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda değişen bakanlıklardan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na talepler iletiliyor. Bundan evvel Bakan Mehmet Müezzinoğlu'na iletilen EYT sorununa ilişkin düzenleme beklentisine cevap olumsuz gelmişti. Bakanın değişmesi ile beraber aynı soru geçtiğimiz günlerde her iki kesimin taşeron ve EYT'liler için çözüm meselesine ilişkin olarak Jülide Sarıeroğlu'na da yöneltildi. Önümüzdeki günlerde çözülmesi beklenen ve meclise taşınacak olan taşeron kadro meselesi kadar gündeme gelen erken emeklilikte yaş problemine ilişkin yeni bir düzenlemenin olmadığı sinyalleri verildi. Ancak yeni yıla girmeye sayılı günlerin kalması ile beraber pek çok vatandaş bu soruya cevap aramaya devam ediyor. Şu ana kadar erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme için umut vadeden bir açıklama olmamasına karşın, yeni bir açıklama geldiği vakit haberimizde yer alacaktır..







EYT MÜJDESİ VAR MI?



Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.



Ne Zaman Emekli Olurum?



İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.







ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?



T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı



Göreve Başlama Tarihi: 09 Temmuz 2018



1979 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve ortaöğretimi süresince sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde okuduktan sonra 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.



Türkiye 49.su olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. 2000 yılında Michigan Üniversitesi ekonomi doktorasına burslu olarak kabul edildi.



Alan değiştirerek Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına başladı; araştırma görevlisi olarak işletme ve muhasebe dersleri verdi.



Aynı üniversitede Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ankara Merkezi (SESRIC) İstatistik ve Enformasyon Departmanı’nda araştırmacı ve kıdemli araştırmacı olarak çalıştı.



Toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi çeşitli konularda veri tabanları, anketler ve raporlar hazırladı.



2015 yılından beri İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik ve Enformasyon Direktörü olan Selçuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programlarının koordinatörlüğünü üstlendi. İİT İstatistik Komisyonu çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağladı; uluslararası toplantılar düzenledi.



Sivil toplum alanında da çeşitli faaliyetlerde bulunan Selçuk, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir.



Emeklilik Nedir?



Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir



Erken Emeklilik



Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;



1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.



2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.



3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.



Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.



1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün sayısının 7200 olması. Bu şartı yerine getirenler sigortalılık süresine gerek olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Ancak bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:



- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.



- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.