Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erken seçim kararı, KKTC'deki yerel seçim tarihini değiştirdi

Türkiye'de alınan erken seçim kararı sonrasında, Yüksek Öğretim Kurumu'nun 1 Temmuz'da sınavların yapılacağını açıklaması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 1 Temmuz'da yapılacak yerel seçimlerin tarihininin değiştirilmesine karar verildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Başbakan Tufan Erhürman, seçim tarihinde değişikliğe gidileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı ile konuyu konuştuklarını anlatan Erhürman, Türkiye'de erken seçim tarihi kararının KKTC'deki yerel seçimleri de etkileyeceğini belirterek şöyle dedi:
 
"Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile bir görüşme yapacağım. Bir karar vermek gerekirse Meclis´te yasa değişikliğine de gidilerek bir sonuç alacağız. Türkiye´deki belirsizliğe ilişkin tabloyu net olarak görebilirsek bugün bir karar üretmemiz olasıdır. Benim görüşüm eğer YSK da buna onay verirse, ilk konuşulan tarih, yani 24 Haziran en makul tarih olacaktır."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA